【牙狼＜GARO＞】『ANGEL CLOVER』コラボウォッチ第二弾は限定350本の時計とメダルセット
ウエニ貿易の腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、『牙狼＜GARO＞』の20周年コラボレーションウォッチ第二弾が、350本限定で2026年1月30日（金）に発売される。
＞＞＞ANGEL CLOVER × 牙狼＜GARO＞20周年記念セットをチェック！（写真21点）
2005年よりテレビ東京系列にて放送スタートしたテレビドラマ『牙狼＜GARO＞』。この世の闇に潜む魔獣 ”ホラー” を狩ることを宿命付けられた魔戒騎士たちの活躍を描くシリーズ。
ダークで独特な世界観、VFX技術を駆使した映像、ダイナミックなアクションシーンが魅力の大人向けアクションドラマで、劇場版のほか、スペシャルドラマやスピンオフ作品、アニメ作品、そして玩具、ゲームなどにも派生し、展開を続けている。
前回発売された『牙狼＜GARO＞』とANGEL CLOVERの第一弾モデルは、ファン待望のコラボということもあり、公式オンラインショップでは発売から1週間で完売。その人気は凄まじく、再販の声に応えるべく今回は「続編」として新たな姿を纏って再び動き出した。
第二弾として登場するのは、重厚感と流麗さを併せ持つトノー型ケースの機械式モデル。そのフォルムは、鎧のような力強さと騎士が持つ気高さを象徴するかのように、腕元で確かな存在感を放っている。
幾多の戦いを経た騎士が纏う、より重くより研ぎ澄まされた重厚な装備のような雰囲気。ケース全体に施された華やかなクリスタルは、闇を切り裂く光、そして「黄金騎士ガロ」のオーラそのものを表現している。
時針は「牙狼剣」、分針は「牙狼斬馬剣」をデザイン。5・6時位置に配したスモールセコンドには「魔戒剣」に象られた騎士の紋章、文字盤には「魔戒騎士」の鎧をデザイン。さらに9時位置に機械式ムーブメントの一部を覗くことができるオープンハートデザインに。ムーブメントには信頼性の高い日本製ムーブメント「YN77」を採用。
高級感漂うレザーベルトの裏面にシリコンを圧着させたハイブリッドベルトを採用。汗や水濡れに強く、装着感もすこぶる快適です。
シースルーのケースバックには、雨宮慶太監督直筆20周年の記念ロゴが特別にデザイン。また350本限定の証であるシリアルナンバーも刻印される。
そして限定の腕時計にプラスして、さらなる特典を用意。『牙狼＜GARO＞』20周年のロゴが描かれたオリジナルのゴールドメダルが付属する。
日常使いとしてはもちろん、限定350本という希少価値の高い1本、ぜひこの機会をお見逃しなく。
＞＞＞ANGEL CLOVER × 牙狼＜GARO＞20周年記念セットをチェック！（写真21点）
2005年よりテレビ東京系列にて放送スタートしたテレビドラマ『牙狼＜GARO＞』。この世の闇に潜む魔獣 ”ホラー” を狩ることを宿命付けられた魔戒騎士たちの活躍を描くシリーズ。
ダークで独特な世界観、VFX技術を駆使した映像、ダイナミックなアクションシーンが魅力の大人向けアクションドラマで、劇場版のほか、スペシャルドラマやスピンオフ作品、アニメ作品、そして玩具、ゲームなどにも派生し、展開を続けている。
前回発売された『牙狼＜GARO＞』とANGEL CLOVERの第一弾モデルは、ファン待望のコラボということもあり、公式オンラインショップでは発売から1週間で完売。その人気は凄まじく、再販の声に応えるべく今回は「続編」として新たな姿を纏って再び動き出した。
第二弾として登場するのは、重厚感と流麗さを併せ持つトノー型ケースの機械式モデル。そのフォルムは、鎧のような力強さと騎士が持つ気高さを象徴するかのように、腕元で確かな存在感を放っている。
幾多の戦いを経た騎士が纏う、より重くより研ぎ澄まされた重厚な装備のような雰囲気。ケース全体に施された華やかなクリスタルは、闇を切り裂く光、そして「黄金騎士ガロ」のオーラそのものを表現している。
時針は「牙狼剣」、分針は「牙狼斬馬剣」をデザイン。5・6時位置に配したスモールセコンドには「魔戒剣」に象られた騎士の紋章、文字盤には「魔戒騎士」の鎧をデザイン。さらに9時位置に機械式ムーブメントの一部を覗くことができるオープンハートデザインに。ムーブメントには信頼性の高い日本製ムーブメント「YN77」を採用。
高級感漂うレザーベルトの裏面にシリコンを圧着させたハイブリッドベルトを採用。汗や水濡れに強く、装着感もすこぶる快適です。
シースルーのケースバックには、雨宮慶太監督直筆20周年の記念ロゴが特別にデザイン。また350本限定の証であるシリアルナンバーも刻印される。
そして限定の腕時計にプラスして、さらなる特典を用意。『牙狼＜GARO＞』20周年のロゴが描かれたオリジナルのゴールドメダルが付属する。
日常使いとしてはもちろん、限定350本という希少価値の高い1本、ぜひこの機会をお見逃しなく。