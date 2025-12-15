¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×Ä¾µå¤òÅê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¡¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬·ãÊÑ¡Ä¸µGº¸ÏÓ¤¬´«¤á¤ë¡È»ØÀè¶¯²½¡É
µð¿Í¤Ê¤ÉNPB3µåÃÄ¤Ç595ÅÐÈÄ¡ÄÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö»ØÀè¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×
¡¡Åê¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢ÂÎ´´¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¡Ä¡Ä¡£¤É¤ì¤â½ÅÍ×¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬»Ø¤Î¶¯²½¤À¡£µ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆNPB3µåÃÄ¤Ç·×595»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò¾å¤²¤ë»ØÀè¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ»á¤Ï¡¢Ê¡²¬Âè°ì¹â3Ç¯»þ¤Î1988Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½àÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÃæÆü¡¢µð¿Í¤ÈNPB3µåÃÄ¤Ç·×19Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ78¾¡¤òµó¤²¤¿¡£38ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Î2008Ç¯¤Ë¤ÏMLB¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»±²¼3A¤Ç36»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¸½Ìò¤ËËë¤ò°ú¤¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÃæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÅÔÃÞ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ý¥Ë¡¼¡×¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÙ¿È¤ÎÂÎ¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ»»20Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ»á¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë140¥¥í¤½¤³¤½¤³¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤¬ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ØÀè¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤ä¤êÊý¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ´ÊÃ±¡£¥°¥é¥ÖÂ¦¤Î¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Íø¤¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¡¢¿Æ»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¯¡£¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¡£
¡ÖÅê¼ê¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÎý½¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ØÀè¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Öµå¤Ë¥¥ì¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¾µå¤¬¿â¤ì¤ë¡×¤ÈÇº¤àÅê¼ê¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥é¥×¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÃÆÆ»Â¬Äêµ¡´ï¤¬ÉáµÚ¡£Åêµå¤â¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¡¢²óÅ¾¿ô¤ÎÂ¿¤¤Ä¾µå¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÀè¡£¼Á¤Î¹â¤¤Ä¾µå¤òÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¶¯²½¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë