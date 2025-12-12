理由は？ すっきり・キレイで・華奢に見える「メリットばかり」の新ニット

編み目が目立たないから「ゆるくてもキレイ」

スウェットに近いようなスムースタッチで、保温性は保ちながら見た目のほっこり感をセーブ。しっとり・もっちりとしたキレイな質感だけど力みなく、素肌に着てもちくちくしない。さらには、メンズっぽいオーバーなサイズで選んでも、その縦落ち感が華奢見えにつながる、メリット満載のデザイン。







心地いいタオル地風

ネイビータートルニット／TICCA なめらかな質感をネイビーでさらに品よく。すそに入ったスリットがヒップまわりのカバーに。折り返さないハイネックで窮屈感のない小顔効果も。







ラフに着られるからし色

イエローニット（メンズ）／BATONER メンズサイズならではの長め丈や肩幅の余りが、ハイゲージのリラックス感に一役。スムースな手触りなのに起毛感がしっかりある、キッドモヘア100％ならではの素材感。







メランジで奥行きを

グレープニット／BOWTE カシミヤ混のメランジカラーが味わい深い1枚。ドレッシーな色みもニット素材で選べばカジュアル好きも手にとりやすい。適度にハリを持つ、ボンディングのような立体感。







(アイテムのプライスなど詳細)

【全1７着の一覧】≫ニットなのに「編み目がない」すっきり・キレイで・華奢に見える「もっちりニット」