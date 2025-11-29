YouTubeは、ホーム画面が「ごちゃごちゃして使いにくい」という不満に対し、これを改善するための新機能「Your Custom Feed（カスタムフィード）」をテストしています。

この機能は、YouTubeのアルゴリズムがしばしばユーザーの意図を誤解し、望まない動画を大量に表示してしまう問題の解決を目指しています。たとえば、ディズニー関連の動画を数本観ただけで、ホームに同じ系統の動画が延々と並び続けるといったことが起こります。

このテストの参加者には、ホーム画面の「Home」ボタンの隣に「Your Custom Feed」が表示されます。ここをタップすると、ユーザーは「どんな動画を観たいか」を自由に入力できます。

たとえば「料理動画をもっと観たい」と指示すれば、YouTubeはそのジャンルを優先的におすすめに反映させます。これにより、不要な動画を1つずつ「興味なし」と設定する手間が軽減されます。

この機能が広く普及するかどうかはまだ分かりませんが、ユーザーがフィードをより積極的にコントロールできるようになる点では、大きな変化と言えるでしょう。

なお、同様の動きはソーシャルメディア業界で広がりを見せています。Threadsはアルゴリズム調整機能をテストしており、XもAIチャットボット「Grok」を使ってフィードを調節する機能を開発中とされています。

