¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬µÙ¾ì¤·¤¿¡££±£³ÆüÌÜ¤Î°ÂÀÄ¶ÓÀï¤Çº¸¸ª¤òÄË¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡££³ÇÔ¤Ç²£¹ËË¾ºÎ¶¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÊÂ¤Ó»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë¤Ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëË¾ºÎ¶¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤È¤Î¼èÁÈ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤ºÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï£±£´ÆüÌÜ¤Î¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¸å¡¢º¸¸ª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¸ªº¿´ØÀá¤òÄË¤á¤¿¡£°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¡£º£Ä«¡¢·Î¸Å¾ì¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤ÆÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤ºµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÎµÙ¾ì¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¡ÊÅß½ä¶È¤Ï¡ËµÙ¾ì¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¹¡×