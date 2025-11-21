この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気AI解説YouTuberのミライ氏が『【2025年最強画像生成AI】Gemini 3 Proベースの画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」の概要・無料で使う方法・活用事例！』と題した動画を公開。11月21日にGoogleが発表した最新の画像生成・編集AIモデル「Nano Banana Pro(ナノバナナプロ)」について、特徴から使い方、無料体験の方法、そして実際の活用事例まで詳しく解説した。



ミライ氏はまず「このモデルは、Googleが先日公開した推論AIモデル、Gemini 3 Proをベースに構築されている」とし、「前モデルのNano Bananaでは不可能だった、日本語の文字の入った複雑な図表や漫画を生成可能」と、その実用性の高さと進化に太鼓判を押す。また、「画像を十数枚合成して別の画像を作ることもできるなど、大きく進化しました」と話された。



動画内では三部構成でNano Banana Proの概要から無料体験の方法、さらには活用事例まで細かく解説。特徴として、「一貫性のある画像の生成や、アップロードした画像の細部編集機能、高度な推論力が実装され、複数キャラクターの一貫した描写や最大4Kの高画質にも対応」と最新技術の強みを示した。さらに「表や図、漫画などに日本語やひらがな、カタカナ、漢字も混在して高精度で表示可能」と日本語対応AIとしての強みも明言している。



また、ベンチマークについて「文字の描画能力や対話、編集能力、一般的な生成能力など全ての項目でNano Banana Proが他のモデルを圧倒していて、インフォグラフィックや複数キャラの編集、グラフやテキストのベンチマークでも圧倒的なスコア」とコメント。「GoogleのAIチャット Geminiで無料でも利用可能」と、気軽に最先端を体験できる点も紹介した。



さらに、具体的な利用方法として「GoogleアカウントでGemini公式ページにログインし、画像生成や編集指示ができる」ことや、AIスタジオや外部AIプラットフォームでも利用可能であることを説明。無料期間や作成可能枚数についても丁寧に告知した。



実践的な活用例としては「日本語の画像生成」「複数画像の合成」「照明やカメラアングルのコントロール」をあげ、「細かい部分まで自由に編集できるクリエイティブコントロールが強化」「細かい部分の精度が向上し、より自然な画像が作れるようになった」と新機能の手応えを強調する場面も見せた。



最後に、ミライ氏は「ナノバナナプロは今後、GoogleのNotebookLMやMixBoard、Opalなどのツールにも組み込まれる可能性がある」と今後の更なる進化に期待を示し、「AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と動画を締めくくった。