¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤¬º§Ìó¡¡¥í¥·¥¢¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤È
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Õ¥²¥Ë¥¢¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¡Ê25¡Ë¤Ï11Æü¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼·ó¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥¤¥ê¥À¥ë¡¦¥¬¥¤¥Ì¥È¥¸¥Î¥Õ¡Ê24¡Ë¤Èº§Ìó¤·¤¿¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤Ï»ØÎØ¤òÂ£¤é¤ì¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë»Ñ¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤Ï23Ç¯¤Ë¶¥µ»À¸³è¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£