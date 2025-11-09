小さくても、頼れる。街にもフィールドにも馴染む7リットルトート【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ザノースフェイスのバッグは、コンパクトながら高い耐久性と機能性を備えたトートバッグ。
メイン素材には、環境に配慮した1000デニールのリサイクルポリエステルを一部使用し、TPEファブリックラミネートを施した高強度の生地を採用。濡れや汚れに強く、重い荷物も安心して収納できる。
本体内部には、ボトルや折りたたみ傘をホールドできるスリーブとメッシュポケットを装備。
荷物がない状態でも自立する構造で、出し入れもスムーズに行える。トップ両サイドのループを使えば、ショルダースタイルにも対応。カラビナを掛けられるループも備え、タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンで活躍する。
