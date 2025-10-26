日本初登場！！アメリカで人気を博したシェイクシャックの「サウザンバーベキュー」が期間限定で登場！！

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「シェイクシャック」は、NYの高級レストラングループ「ユニオン・スクエア・ホスピタリティ・グループ」の、ダニー・マイヤーが“モダンなバーガースタンド”をコンセプトに誕生させたファインカジュアルなグルメバーガーレストランです。日本国内には現在18店舗を展開しています。

シェイク シャックの日本での店舗数は18店舗

良質で安心・安全な食材の調達や地球環境に優しいデザインを採用しており、パティには、ホルモン剤フリーのアンガスビーフを100%使用、オーダーが入ってから1枚ずつ丁寧にスマッシュして焼き上げており、お肉本来の味わいをお楽しみいただけます。

バンズにはポテトを練り込み、モチっとした食感が特徴のグルメバーガーです。

9月19日より期間限定で販売スタート「サウザンバーベキュー」

9月19日より期間限定で販売スタート「サウザンバーベキュー」。

ジューシーな肉の旨みが広がるパティに、マイルドな辛味とクリーミーな味わいのアメリカ産ペッパージャックチーズ、アップルウッドでスモークしたベーコンをトッピング。

カリッと揚げたフライドピクルスと、甘辛いBBQソース、爽やかなマスタード、特製ゴールドBBQソースがアクセントになった秋限定バーガーです。

とろりと溢れるチーズがたまらない！シュルーム

ポートベローマッシュルームで3種類のチーズを包みフライした”シュルーム”、レタス、トマト、シャックソースをトッピングしたノンミートバーガー。噛むととろりとなめらかなチーズが溢れだし、きのこの旨味と相性抜群！

バーガーのお供にぴったり！フライ

波型にカットされたクリンクルタイプのフライは、外はサクサク、中はほくほくとしたじゃがいもの風味豊かな一品です。

バーガーのお供に、おやつタイムに、お酒とのおつまみにも最適なフライです。

期間限定発売！マンゴーレモネード

お店で丁寧に仕込んでいるシェイク シャックのオリジナルレモネードに、マンゴーピューレをミックスしたドリンク「マンゴーレモネード」。

トロピカルで華やかな香りと甘酸っぱい味わいが楽しめる、季節限定のレモネードです。

バーガーはテイクアウトも可能

シェイクシャックのバーガーやフライは、テイクアウトも可能。可愛らしいボックスにお好みのバーガーをぎゅっと詰め込んで、オフィスや公園などピクニックのお供にもぴったり。

シェイク シャック 梅田阪神店

大阪府大阪市北区梅田1-13-13

阪神梅田本店1F

TEL: 06-6147-8340

店内飲食:OPEN 10:00 - L.O. 21:30

テイクアウト:OPEN 10:00 -L.O .21:30

デリバリー:OPEN 10:00 - L.O. 21:00