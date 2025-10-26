日本初登場！！アメリカで人気を博したシェイクシャックの「サウザンバーベキュー」が期間限定で登場！！
ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「シェイクシャック」は、NYの高級レストラングループ「ユニオン・スクエア・ホスピタリティ・グループ」の、ダニー・マイヤーが“モダンなバーガースタンド”をコンセプトに誕生させたファインカジュアルなグルメバーガーレストランです。日本国内には現在18店舗を展開しています。
シェイク シャックの日本での店舗数は18店舗
良質で安心・安全な食材の調達や地球環境に優しいデザインを採用しており、パティには、ホルモン剤フリーのアンガスビーフを100%使用、オーダーが入ってから1枚ずつ丁寧にスマッシュして焼き上げており、お肉本来の味わいをお楽しみいただけます。
バンズにはポテトを練り込み、モチっとした食感が特徴のグルメバーガーです。
9月19日より期間限定で販売スタート「サウザンバーベキュー」
ジューシーな肉の旨みが広がるパティに、マイルドな辛味とクリーミーな味わいのアメリカ産ペッパージャックチーズ、アップルウッドでスモークしたベーコンをトッピング。
カリッと揚げたフライドピクルスと、甘辛いBBQソース、爽やかなマスタード、特製ゴールドBBQソースがアクセントになった秋限定バーガーです。
とろりと溢れるチーズがたまらない！シュルーム
ポートベローマッシュルームで3種類のチーズを包みフライした”シュルーム”、レタス、トマト、シャックソースをトッピングしたノンミートバーガー。噛むととろりとなめらかなチーズが溢れだし、きのこの旨味と相性抜群！
バーガーのお供にぴったり！フライ
波型にカットされたクリンクルタイプのフライは、外はサクサク、中はほくほくとしたじゃがいもの風味豊かな一品です。
バーガーのお供に、おやつタイムに、お酒とのおつまみにも最適なフライです。
期間限定発売！マンゴーレモネード
お店で丁寧に仕込んでいるシェイク シャックのオリジナルレモネードに、マンゴーピューレをミックスしたドリンク「マンゴーレモネード」。
トロピカルで華やかな香りと甘酸っぱい味わいが楽しめる、季節限定のレモネードです。
バーガーはテイクアウトも可能
シェイクシャックのバーガーやフライは、テイクアウトも可能。可愛らしいボックスにお好みのバーガーをぎゅっと詰め込んで、オフィスや公園などピクニックのお供にもぴったり。
シェイク シャック 梅田阪神店
大阪府大阪市北区梅田1-13-13
阪神梅田本店1F
TEL: 06-6147-8340
店内飲食:OPEN 10:00 - L.O. 21:30
テイクアウト:OPEN 10:00 -L.O .21:30
デリバリー:OPEN 10:00 - L.O. 21:00