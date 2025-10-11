激ウマ＆激レア「美味しすぎ」とSNSで絶賛...大丸東京でしか買えない限定スイーツ3選

大丸東京店には、洋菓子好きな人は見逃せない商品がたくさん販売されています。おいしさだけでなく、見た目もかわいいのでお土産としても喜ばれますよ。

今回は、特におすすめの洋菓子を3つ紹介。紫の唐芋を使ったモンブランや新食感なクッキーサンドなど、リピートしたくなるおいしいものばかりです。

サクサクふわふわトロトロ...

●銀座ねんりん家「バウムブリュレ〜くるみがけ〜」（1個 2268円）

大丸東京限定で販売されている、くるみを乗せてキャラメリゼした香ばしいバウムクーヘン。ねんりん家で人気のハードタイプの「マウントバーム しっかり芽」がベースで、食べ応えもしっかりあります。キャラメリゼ部分のカリッとした香ばしさと、バウムのバターの風味が絶妙です。

「外側がサクッとしていて、中はしっとりでおいしすぎた」「くるみがザックザクでうんまい！」「おいしすぎる...お願いだから東京以外でも売ってください...」とSNSでも評判。食感も味もバランスの良いやみつきになるお菓子です。

鹿児島生まれの唐芋スイーツ専門店「フェスティバロ」の、東京限定モンブラン。唐芋のレアケーキの上に、国産栗と紫芋のモンブランペーストがトッピングされています。くちどけなめらかで、ほっくりとしたおいしさがたまりません。

SNSでは「ひとさじで2つのおいしさが楽しめる幸せスイーツ」「見た目がおしゃれでこれからお土産に活躍しそうな予感」「正直映えだけで購入決めたけど、めちゃくちゃ美味しかった...」といった感想が。食べきりやすい小さめサイズで、おやつにぴったりです。

●ベイクドマロウ「焼マシュマロサンド・ベイクドマロウ」（4個入 790円〜）

香ばしいグラハムクッキーで、とろとろのチョコレートソースを閉じ込めた焼マシュマロをサンド。クッキーはチョコレートコーテイングがされていて、サクサク食感が維持されています。そのままでも、冷蔵庫で冷やしても、電子レンジで温めてもおいしい、新食感スイーツです。

「神がかって旨い」「最近食べたお菓子の中でトップクラスで感動したのがベイクドマロウ」「手土産で持って行くと絶対喜ばれるの」とSNSでも話題。何度もリピートしたくなるほど、ハマってしまう人が続出しています。

東京ならではの洋菓子は、年齢問わず幅広い世代に喜ばれます。手土産や贈り物などいろいろなシーンで使えるので、気になるお菓子はぜひチェックしてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部