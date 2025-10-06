外為サマリー：１５０円台へ円安進行、「高市トレード」で円売り強まる
６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５０円２５銭前後と前週末午後５時時点に比べ２円８５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７６円０５銭前後と同３円１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。
先週末４日の自民党総裁選で高市早苗氏が勝利したことを受け、「高市トレード」による円安が進行。ドル円は、午前９時時点では１４９円５０銭前後で推移していたが、午後０時４０分過ぎには８月１日以来、約２カ月ぶりとなる１５０円台に乗せた。積極財政に加え日銀による利上げが遅れるとの観測からドル買い・円売りが強まった。午後２時３０分過ぎには一時１５０円４４銭近辺まで円が売られた。ただ、午後３時にかけては、利益確定のドル売り・円買いも強まり、やや円高方向に値を戻した。
ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７１６ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。
出所：MINKABU PRESS
