【大人の沖縄】日常を脱ぎ捨て、美ら海と亜熱帯の森に癒やされる。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」で過ごす、ワンランク上の特別な休日
日々の喧騒から離れ、ただゆったりと流れる時間の中で心と体を解放したい。沖縄本島北部・本部町の「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」はエメラルドグリーンの海を眼前に望むリゾートホテル。ゲストしか立ち入ることのできないエリア、全室スイートの「クラブウイング」はワンランク上の沖縄ステイを約束する。ホテルステイを満喫する「ホカンス」の旅はいかがだろうか。
【写真で見る】全室スイートの「クラブウィング」
■「クラブウイング」で休日を。到着した瞬間から始まる、ゲストだけの「3つの特別」
「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」は12階建ての高層棟「オーシャンウイング」 と、全室スイートの「クラブウイング」の2つの棟に分かれている。
専任のスタッフに出迎えられ、専用のレセプションラウンジでのチェックインから始まる「クラブウイング」での滞在は、すべての体験が特別仕様。その中でも、クラブウイングのゲスト限定、特別な3つのサービスに注目したい。
■優雅な時間を紡ぐ「クラブラウンジ」
「クラブラウンジ」は「クラブウイング」のゲスト専用。オリオンビールはもちろん、スパークリングワインや泡盛などのアルコール、ソフトドリンクを自由に飲めるほか、朝食、ティータイム、バータイムの3つの時間帯でフードやスイーツ、フルーツなどを楽しめる。テーブル席、個室、テラス席、あわせて約90席ほどのラウンジ内はゆったりとくつろげる場として、家族や友人と語らったり、1人のんびり読書をしたり、ワークスペースとして利用することも可能だ。窓の外に広がる一面の海を眺めながら、静かで贅沢な時間を過ごせる。
■海と空に溶け込む「インフィニティプール」
「クラブウイング」のゲスト専用のインフィニティプールは、視界を遮るもののない水面がどこまでも続く海の青と溶け合い、まるで空に浮かんでいるかのような浮遊感を味わえる。エアコン付きのプライベートカバナで読書にふけるもよし、ガゼボのデイベッドで心地よい海風にまどろむもよし。「何もしない」ということが、これほどまでに贅沢だと気づかされる空間だ。※プライベートカバナやガゼボは1日4時間まで無料で利用可能。要予約
■全室スイートという約束された空間
「クラブウイング」の客室は3タイプで、すべてがスイート仕様。どの部屋からもエメラルドグリーンの海と伊江島が溶け合った眺望を望むことができる。木の温もりを感じられる落ち着いた内装に、広々としたリビングスペース、バルコニーから夕日を眺める時間は、まさに圧巻の一言。空と海がオレンジ色に染まる壮大なサンセットを独り占めできる。誰にも邪魔されないプライベートな空間で、心ゆくまでくつろごう。
■地元の恵みを五感で味わう、美食と癒やしの時間
「ホカンス」では食もまた大切なポイント。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」にはレストランが3つ、バーが1つあるので、ホテルから出かけることなく美食を楽しむことができる。ディナーにおすすめなのが、沖縄の大地で育った島野菜や、県産牛、近海で獲れた新鮮な魚介をダイナミックに味わうバーベキューレストラン「カペラ」。
沖縄を味わいたいなら地元産の食材をたっぷり使った郷土料理が楽しめる「嘉例(カリー)」へ。「めでたいこと」を意味する沖縄の乾杯の掛け声「カリー」の店名どおり、希少な古酒(クース)で乾杯、伝統の味に舌鼓を打つのもいい。人気店なので、ホテルの宿泊を決めたら早めに予約することをおすすめする。
オリオンビールが手がけるホテルだからこそ、ビール体験もまた格別。ウェルカムドリンクの「オリオン ザ・クラフト」に始まり、館内の「THE ORION BEER BAR(オリオンビアバー)」では、ここでしか味わえない限定醸造のクラフトビールも楽しめる。沖縄の風を感じるテラス席で、特別な一杯を味わう時間は最高だ。ビール好きなら必ず味わってほしい。
時間を気にせず気ままに過ごすのが「ホカンス」の醍醐味。明るいうちからのんびり温泉につかるのも、また贅沢だ。オーシャンウイング5階の「美ら海の湯」は15時からオープンしているので、エメラルドグリーンの海と伊江島を眺めながら体の疲れをほぐそう。
サンセットタイムを狙うのもおすすめだ。内湯からも半露天風呂からも一面に海を眺めることができるのは、「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」だからこそ。さらに、日替わりで男女が入れ替わるドライサウナとスチームサウナも、サウナ室内の窓から海を一望できる。
沖縄本島北部の豊かな自然の中で、「何もしない贅沢」を存分に味わう。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」での滞在は、心と体を深く満たしてくれる最高のご褒美になるだろう。大人のための極上の「ホカンス」を、次の休日の計画に。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真で見る】全室スイートの「クラブウィング」
「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」は12階建ての高層棟「オーシャンウイング」 と、全室スイートの「クラブウイング」の2つの棟に分かれている。
専任のスタッフに出迎えられ、専用のレセプションラウンジでのチェックインから始まる「クラブウイング」での滞在は、すべての体験が特別仕様。その中でも、クラブウイングのゲスト限定、特別な3つのサービスに注目したい。
■優雅な時間を紡ぐ「クラブラウンジ」
「クラブラウンジ」は「クラブウイング」のゲスト専用。オリオンビールはもちろん、スパークリングワインや泡盛などのアルコール、ソフトドリンクを自由に飲めるほか、朝食、ティータイム、バータイムの3つの時間帯でフードやスイーツ、フルーツなどを楽しめる。テーブル席、個室、テラス席、あわせて約90席ほどのラウンジ内はゆったりとくつろげる場として、家族や友人と語らったり、1人のんびり読書をしたり、ワークスペースとして利用することも可能だ。窓の外に広がる一面の海を眺めながら、静かで贅沢な時間を過ごせる。
■海と空に溶け込む「インフィニティプール」
「クラブウイング」のゲスト専用のインフィニティプールは、視界を遮るもののない水面がどこまでも続く海の青と溶け合い、まるで空に浮かんでいるかのような浮遊感を味わえる。エアコン付きのプライベートカバナで読書にふけるもよし、ガゼボのデイベッドで心地よい海風にまどろむもよし。「何もしない」ということが、これほどまでに贅沢だと気づかされる空間だ。※プライベートカバナやガゼボは1日4時間まで無料で利用可能。要予約
■全室スイートという約束された空間
「クラブウイング」の客室は3タイプで、すべてがスイート仕様。どの部屋からもエメラルドグリーンの海と伊江島が溶け合った眺望を望むことができる。木の温もりを感じられる落ち着いた内装に、広々としたリビングスペース、バルコニーから夕日を眺める時間は、まさに圧巻の一言。空と海がオレンジ色に染まる壮大なサンセットを独り占めできる。誰にも邪魔されないプライベートな空間で、心ゆくまでくつろごう。
■地元の恵みを五感で味わう、美食と癒やしの時間
「ホカンス」では食もまた大切なポイント。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」にはレストランが3つ、バーが1つあるので、ホテルから出かけることなく美食を楽しむことができる。ディナーにおすすめなのが、沖縄の大地で育った島野菜や、県産牛、近海で獲れた新鮮な魚介をダイナミックに味わうバーベキューレストラン「カペラ」。
沖縄を味わいたいなら地元産の食材をたっぷり使った郷土料理が楽しめる「嘉例(カリー)」へ。「めでたいこと」を意味する沖縄の乾杯の掛け声「カリー」の店名どおり、希少な古酒(クース)で乾杯、伝統の味に舌鼓を打つのもいい。人気店なので、ホテルの宿泊を決めたら早めに予約することをおすすめする。
オリオンビールが手がけるホテルだからこそ、ビール体験もまた格別。ウェルカムドリンクの「オリオン ザ・クラフト」に始まり、館内の「THE ORION BEER BAR(オリオンビアバー)」では、ここでしか味わえない限定醸造のクラフトビールも楽しめる。沖縄の風を感じるテラス席で、特別な一杯を味わう時間は最高だ。ビール好きなら必ず味わってほしい。
時間を気にせず気ままに過ごすのが「ホカンス」の醍醐味。明るいうちからのんびり温泉につかるのも、また贅沢だ。オーシャンウイング5階の「美ら海の湯」は15時からオープンしているので、エメラルドグリーンの海と伊江島を眺めながら体の疲れをほぐそう。
サンセットタイムを狙うのもおすすめだ。内湯からも半露天風呂からも一面に海を眺めることができるのは、「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」だからこそ。さらに、日替わりで男女が入れ替わるドライサウナとスチームサウナも、サウナ室内の窓から海を一望できる。
沖縄本島北部の豊かな自然の中で、「何もしない贅沢」を存分に味わう。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」での滞在は、心と体を深く満たしてくれる最高のご褒美になるだろう。大人のための極上の「ホカンス」を、次の休日の計画に。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。