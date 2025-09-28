この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毎年熱い戦いが繰り広げられる麻雀最強戦。2025年もより一層盛り上がりを見せているこの大会で、9/27に行われた「麻雀最強戦2025女流下剋上決戦」にて見事ファイナル進出を決めたのは、なんと現役女子大生20歳の瀬戸麻衣プロ（日本プロ麻雀連盟）だ。ルックスと若さ、そして麻雀の強さでもSNSで何かと話題になる「未来のMリーガー候補」の彼女の麻雀中の思考を直接聞けるとしたら…？若き才能が、そのフレッシュな感性でどのような手組を行い、どんな局面判断を下すのか。



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀実戦解説】人気女子大生！瀬戸麻衣プロの思考に迫る」では、日本プロ麻雀連盟の瀬戸麻衣プロをゲストに迎え、その実戦中の思考プロセスが徹底解説される。本記事では、その熱い対局の模様と、勝負の鍵を握る思考法を凝縮して紹介しよう。



瀬戸麻衣プロの麻雀スタイル：超攻撃型！しかし選択は「オーソドックス」ーーー。

動画の冒頭で、瀬戸プロは自身の麻雀スタイルを「超攻撃型」と語る。しかし、ただ闇雲に攻めるのではなく、「めっちゃオーソドックスな選択をし続けるタイプ」であるとも明かす。つまり、基本に忠実でありながら、常に「攻め」を意識した、アガリ重視の選択を積み重ねていくスタイルなのだ。



実戦譜から学ぶ、若きプロの「攻め」の思考回路ーーー。

動画では、一局一局、瀬戸プロの手牌進行や、他家からのリーチに対する押し引きの判断が、本人の言葉で詳細に解説される。



1、配牌からの速度重視: 配牌が悪くとも、役牌の重なりやタンヤオといった、アガリに繋がりやすい役の可能性を常に意識し、最短でのアガリを目指す。不要な字牌から早めに処理し、手牌を効率的に整えていく。



２、ドラを活かした打点作り: 手牌にドラが来た場合、それを最大限に活かして高打点を目指す。ただアガるだけでなく、リーチや役牌との組み合わせで、満貫や跳満を狙う意識が高い。



３、リーチへの「押し引き」: 他家からリーチがかかった際も、自分の手牌の価値が高ければ、安牌ゼロの状況でも果敢に押し返す姿勢を見せる。ただし、無謀な特攻ではなく、手牌の変化や、将来の安全牌の確保まで見据えた上での、冷静な判断が光る。



４、鳴きの判断: むやみに鳴くことはせず、手牌の打点アップや、アガリに直結する鳴きを厳選する。特に、安すぎる手で流してしまうことを苦手としており、ある程度の打点が見込める鳴きを重視している。



５、点数状況を活かした打ち方: 特にオーラス前あたりからはその打ち方の変化が顕著に現れていた。この相手には打っても良い、ここは二人でアガりにいくなど特にMリーグルールのようなトップ取りが偉いルールならではの打ち方も彼女から聞ける。



まとめ：基本を突き詰めた「攻め」が、勝利を引き寄せるーーー。

「基本に忠実な選択」と「超攻撃的な姿勢」。この二つを両立させる瀬戸プロの麻雀は、初中級者にとって非常に学びの多いものとなるだろう。

「牌効率の勉強をし始めた時に、成績がめっちゃ良くなった」と語る彼女の言葉は、まさに麻雀上達の真髄を突いている。難しい読みや高等テクニックに走る前に、まずは基本を徹底的に磨き上げることが、勝利への一番の近道なのだ。ぜひ動画本編で、若きプロの感性が光る実践解説をその目で確かめ、あなたの麻雀に新たな「攻め」の視点を取り入れてほしい。