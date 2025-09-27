夏の紫外線ダメージや生活リズムの乱れが表面化し、肌も心も揺らぎやすい秋。乾燥やくすみ、フェイスラインのもたつきに「なんだか普段より老けて見えるかも」とドキッとする瞬間はありませんか？

そんな秋こそ、保湿や角質ケア、食生活の見直しといった基本ケアに加えて、自分らしい美しさを活かす“切らないリフトアップ”が注目されています。今回は最新機器「オリジオKISS」の体験レポートをお届け。HIFUやXERF（ザーフ）との違い、肌質改善をかなえるLDM（水玉リフティング）との相乗効果まで、秋のゆらぎ肌を健やかに導くヒントをご紹介します♡

ここだけは押さえたい！秋 美容 の3つのポイント

1）秋は肌の揺らぎ期

夏に受けた紫外線ダメージが秋にあらわれ、乾燥や小ジワ、くすみが一気に目立つ時季。朝晩の寒暖差や生活リズムの乱れも重なり、顔全体が疲れて見えやすくなります。だからこそ、ひと工夫の美容習慣が大切。

2） 自然体の美しさが新定番に

近年のトレンドは、派手に若返るのではなく“自分らしさを活かしながら魅力をアップデートする”方向へ。美容医療でも自然体で輝く美しさを目指しましょう。

3）日々の習慣で内側からの美肌へ

旬の食材を取り入れたバランスのよい食事、良質な睡眠が秋美容の基礎。抗酸化作用のあるビタミンCやE、肌の弾力を支えるタンパク質を積極的に摂りましょう。さらに、秋メイクの主役・ボルドーやレッドブラウンを美しく見せるには、引き締まった輪郭とツヤ肌という土台づくりが欠かせません。

カウンセリング風景（VISIAによる肌診断）出典: 美人百花.com

施術風景（オリジオKISS）出典: 美人百花.com

引き締まった輪郭へと導いてくれる「オリジオKISS」は、秋美容に最適！

専用ジェルを塗ってハンドピースを当てると、ほんのりとした温かさが肌に広がります。痛みはほとんどなく、わずか30分ほどで施術完了！ 仕事や予定の合間にも受けやすい手軽さです。施術直後、鏡をのぞくとフェイスラインがキュッと引き締まり、口角がふわりと上がったよう。翌朝はファンデの密着感が高まり、深みリップやスモーキーアイも重たくならず秋メイクの完成度がぐっと上がるのを実感しました。

HIFU（ハイフ）、XERF（ザーフ）との違いとは？

オリジオKISS

得意分野：RF（高周波）とHIFUを組み合わせ、真皮層〜SMAS層まで熱を届けてコラーゲン生成を促し、フェイスラインの引き締めや肌のハリ改善を図る

こんな人におすすめ：自然で上品なフェイスラインづくりや、ハリ・小じわ対策も同時にしたい方

HIFU

得意分野：高密度焦点式超音波でSMAS層までピンポイントに熱を加え、土台からリフトアップ

こんな人におすすめ：頬やフェイスラインのたるみをしっかり持ち上げたい方

XERF（ザーフ）

得意分野：デュアルRFを脂肪層から真皮層に作用させ、余分な脂肪を温めて減少させつつ肌を引き締める

こんな人におすすめ：下顔面の厚み・二重あご・輪郭のもたつきを引き締め、小顔効果を求める方

「オリジオKISS」は、肌の水分保持力をサポートするLDM（水玉リフティング）をプラスすると、ハリ感と透明感が同時にアップ。輪郭のKISS、質感のLDMというWケアで、よりナチュラルな仕上がりになります♪

「夏に受けた紫外線の影響はすぐにはあらわれず、秋口にかけてじわじわとあらわれてきます。そこに乾燥が加わることで、小ジワやくすみが目立ちやすくなるのです。加えて気温差や生活リズムの乱れも影響し、肌がどんよりして見えてしまうことも。季節の変わり目は、肌が特に揺らぎやすい時期といえるでしょう」

季節のゆらぎに対応するため、日常ケアで意識すべきことは？

「基本は丁寧な保湿です。化粧水や乳液を重ねて潤いを守ることに加え、内側からの水分補給も意識しましょう。また、睡眠不足や食生活の乱れはすぐに肌にあらわれます。生活のリズムを整え、旬の食材からビタミンや抗酸化成分を摂るなど、小さな積み重ねが健やかな肌を育てます」

年齢を重ねてもフェミニンさを保つ秘訣は？

「大切なのはしなやかさを保つこと。無理に若く見せようとする必要はありません。輪郭のバランスや口角の位置が整っているだけで、自然に優しい印象が生まれます。フェイスラインが整うと、表情全体が明るく見え、年齢を重ねた魅力をより引き立ててくれます」

秋メイクを美しく見せるための肌づくりとは？

「ボルドーやレッドブラウンなど深みのある色や、スモーキーな目元は大人の魅力を際立たせてくれます。ただし、肌に透明感やツヤが不足すると疲れた印象に見えてしまうことも。ですから、スキンケアや美容医療で肌のベースを整えておくことが大切です。例えば、”切らないリフトアップ”で注目されているオリジオKISSのように内側からハリを与える施術や、LDMのように肌を保湿し潤いとツヤを与えてくれる施術は、秋のメイクをより一層引き立ててくれると思います」

忙しい女性が 美容 医療と上手に付き合うコツは？

「美容医療を特別なものと考えすぎず、日常に自然に取り入れるのがポイントです。短時間で受けられ、翌日から普段通りに過ごせる施術を選べば、仕事やプライベートの予定を崩すことなく続けられます。大切なのは無理をしないこと。ライフスタイルと調和させながら積み重ねていくことで、自然で上品な美しさにつながります」

移ろいやすい秋こそ、美容も自分らしくアップデートするチャンス！ 日々のケアに“切らないリフトアップ”をさりげなくプラスすれば、ナチュラルで華やぐフェミニンフェイスがこの先も続きます♡

取材に答えてくれたのは

出典: 美人百花.com

愛知 真実（あいち まみ）医師

帝京大学医学部を卒業後、獨協大学埼玉医療センターにて臨床経験を積む。2022年より湘南美容クリニックに入職し、美容皮膚科医として幅広い症例に携わる。メスを使わずに自然な美しさを引き出せる美容医療の魅力に惹かれ、日々の診療では「外見の変化が自信となり、内面まで前向きになっていただけるように」との思いを大切にしている。患者さま一人ひとりの声に丁寧に耳を傾け、安心して任せられる施術を心がける姿勢が支持されている。

渡韓不要！韓国発美容トレンドを日本で体験「NEO Skin Clinic 恵比寿」

出典: 美人百花.com

2025年4月に開院した「NEO Skin Clinic 恵比寿」は、「最先端の肌管理を、より身近に、よりリーズナブルに」をコンセプトに誕生した、湘南美容クリニックの新ブランドです。渡韓せずに韓国美容の最新トレンドを体験できる場として、話題の美容機器や韓国式スキンケアをいち早く導入。肌診断機「VISIA」や「3D LifeViz® Infinity」を活用し、毛穴・くすみ・たるみなど多様な肌悩みにパーソナライズ診療で対応いたします。安心感と確かな効果、通いやすい価格帯も魅力。初心者から美容感度の高い層まで、一人ひとりの理想に寄り添いながら、専門的な知見を活かした美容医療を提供しています。