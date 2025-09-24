【機動戦士ガン ダム GフレームFA ドラグーンストライク】 予約開始：9月24日13時 2026年3月 発送予定 価格：5,445円 プレミアム バンダイ 限定商品

バンダイは、食玩「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク」を2026年3月に発売する。9月24日13時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は5,445円。

本製品は、シミュレーションアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のゲームオリジナルストーリー「機動戦士ガンダムSEED Recollection」に登場するMS（モビルスーツ）「ドラグーンストライク」を、MSが持つフォルムの美しさとポージングの楽しさ、そのどちらも堪能できる食玩シリーズ「GフレームFA」で商品化したもの。

「機動戦士ガンダム Gフレーム 10」で収録したエールストライクガンダム本体をベースとし、「機動戦士ガンダム GフレームFA ストライクガンダム（ディアクティブモード）」で改修したFA仕様のパーツを採用。ドラグーンストライカーを完全新規造形で立体化している。

また、劇中の設定に合わせ、頭部のカメラアイと額のセンサーはメタリックグリーンで塗装され、付属する専用の台座には、「SEED」発動時をイメージしたデザインに加え、型式番号と期待名称、パイロット名称が記載されているほか、裏側にはストライクのOS起動画面を模したデザインを入れたこだわり仕様となっている。

さらに、期間中に本製品を予約した全員に、「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のアプリ内で利用可能な「SSR以上確定ガシャチケット×1」「称号：DRAGOON System」「プレミアムガシャチケット×1」が入手できるプロモーションコードが貰える。

「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラグーンストライク」

サイズ：H 約110mm × W 約70mm 素材：ABS、MABS

(C)創通・サンライズ

※画像と実際の商品は多少異なる場合がございます。