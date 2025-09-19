¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿ーー¥Ã¥Ã¡ª¡Ê´¿´î¡Ë¡Ú3COINS¡Û¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬½¼¼Â♡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥°¥Ã¥º¡×
º£¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤ÇGET¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥°¥Ã¥º¡×¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤À¤é¤À¤é¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÅÙ»È¤Ã¤¿¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¶´¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¡×
ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¤ß¤¿¤ê¤È¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¯¥ê¥Ã¥×¼°¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¤ä´ù¤Ê¤É¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¶´¤á¤Ð¡¢¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤é¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¥¢ー¥à¤ÎÉôÊ¬¤¬¼«Í³¤Ë¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³ÑÅÙ¤ÎÄ´Àá¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤«¤Ê¤ê¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡Ö¿²¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤¬¸«¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¡×
¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÏÓ¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¼ó³Ý¤±¥¹¥Þ¥Û¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¡×¡£¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤é¤ì¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Û¥ë¥Àー¤ÎÉý¤¬Ä´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£½Ä¡¦²£¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¥Á¥åー¥Ö¤Î¸å¤í¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£³ÑÅÙ¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A