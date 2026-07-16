海外のオンラインカジノで客に賭博をさせた疑いで、決済代行グループの幹部ら9人が逮捕されました。グループはこれまでに約3400億円の決済を代行したとみられます。決済代行グループ「TENMEI」の幹部・鈴木雄太容疑者（36）ら9人は、2025年に海外のオンラインカジノで国内の客6人に賭博をさせた疑いが持たれています。グループは、SNSを通じて「副業」名目で人を集め、架空の法人や銀行口座を作らせて、客の賭け金を入金させていた