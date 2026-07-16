東洋水産の「マルちゃん焼そば3人前」東洋水産は16日、生麺やチルド商品など計195品目を10月1日納品分から8〜14％値上げすると発表した。主力の「マルちゃん焼そば3人前」は399円から448円に引き上げる。原材料や包装資材、燃料などのコストが高騰しているためだという。値上げは2023年4月以来。