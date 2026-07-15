7月15日、元のメンバー・大野智が手がける新たな公式ファンクラブ「さと島」がスタートした。開始直後から問い合わせが集中しているが、その料金設定に困惑する声があがっている。同ファンクラブの公式Xでは、《大野智の個人サロン「さと島」がオープンしました》と、同日12時のオープンを告知。広い海を背景に、大きくジャンプする大野の様子を写した写真を添えて、新たなスタートを切った。「公式サイトは、ブルーを基調と