アメリカ軍は15日、イランに対し2回の攻撃を行いました。トランプ大統領は攻撃を強める姿勢を見せています。アメリカ軍は15日、イランに対するこの日2回目の攻撃を開始したと発表しました。イランの石油積み出し拠点であるカーグ島に向かっていた商船への攻撃なども含まれています。14日にアメリカが再びイランの港湾を封鎖して以後、商船への攻撃は初めてです。トランプ大統領は15日、「我々はイランを打ち負かす」と述べ、攻撃を