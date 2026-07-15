ご懐妊が発表されたNHKのエース・桑子真帆アナ（39）の後を継いで「クローズアップ現代」の新キャスターに就任した星麻琴アナ（34）。晴れての大役就任と映らなくもないが、彼女を見守る局内の空気は誠に微妙だという。＊＊＊【写真を見る】親子で似ている？ 似ていない？星アナの母は「超有名ベテランアナウンサー」ほか涙のワケは寂しさだけではない？「本当にありがとうございました」「ニュースウオッチ9」を卒業する7月