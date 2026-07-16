女優の大竹しのぶ（68）が15日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。物価高を嘆く場面があった。リスナーからエアコンの大幅値上げが予想される「エアコン2027年問題」に備え、エアコンを買い替えたというメッセージが寄せられた。これに、大竹は「でもさ、値上がりしすぎじゃない？いろんなことが」と物価高に怒り心頭。「どうするの？お給料は値上がりしないんだよ」とボヤいた。