PayPayのアプリやWebサイトが利用できないまたは利用しづらい状態となっている。なんらかの障害が発生しているとみられる。 PayPayのトップページを開くと「PayPayのWebサイトは現在ご利用いただけません」というメッセージとともに復旧作業中である旨が表示される。同Webサイトによると復旧見込みは確認中とされている。PayPay広報では「現在、調査中」としている。 【追記 2026/7/16 19:39】 PayP