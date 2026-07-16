ヘグセス米国防長官＝5月30日、シンガポール（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は15日、米兵を対象に、男性ホルモンであるテストステロンの数値を検査する方針をX（旧ツイッター）で発表した。「最高の状態で任務を遂行するため」だと主張。ヘグセス氏は戦闘に携わる兵士らに体力面などで「男性の最高水準」を満たすよう求めてきた経緯がある。野党民主党議員から批判が出ている。ヘグセス氏は、30歳以上