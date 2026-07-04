PEACH JOHNと人気ブランド「MARY QUANT（マリークワント）」による待望のコラボレーション第3弾が2026年6月24日（水）より登場しました。ロンドンのストリートカルチャーを代表するマリークワントらしいデイジーモチーフをたっぷり取り入れたランジェリーやルームウェア、雑貨まで全7型をラインアップ。レトロで華やかな世界観を楽しめる、特別感あふれるコレクションに注