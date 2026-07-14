連載29周年突破を記念した特別付録『ONE PIECE』の主人公・ルフィの限定プロモーションカードが付属された、13日発売の『週刊少年ジャンプ』33号の転売が相次いでいる。【写真】「大量に道端に捨ててあった」街中に不法投棄された週刊少年ジャンプ『ONE PIECE』カードの人気に加え、人気青春恋愛漫画『アオのハコ』が最終回を迎えることから編集部は異例となる50万部の増刷を発表。50軒回って買えなかった人も公式電子アプリ