7月13日、元俳優の前山剛久が自身のSNSに動画を投稿。「芸能界復帰を諦めます」と宣言したことに波紋が広がっている。【写真】ファンに“差し入れ”をもらう前山剛久前山の名前が注目されたのは2021年12月、亡くなった神田沙也加さんの元恋人としてだった。神田さんの訃報後に、前山が神田さんを罵倒する内容の音声データの存在が『週刊文春』によって報じられたのだ。この報道をうけて、前山へは世間から批判が殺到。激しい