「元女性の男性戸籍。訳あって女に戻った現役セクシー女優」。今年3月、衝撃的なキャッチコピーの作品で大きな話題を呼んだセクシー女優・雄乃ゆめさん。しかしその言葉の裏には、既存の「男女」の枠組みには収まらない、壮絶な葛藤と自己受容の人生があった。高校時代に学ランを選び、男性ホルモン治療を経て戸籍を変更。地獄のような期間を乗り越え、彼女がたどり着いた天職は「セクシー女優」だった。自らを「最強のモンスター