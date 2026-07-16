東京証券取引所16日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反落した。下げ幅は一時2200円を超え、6万7000円を割り込んだ。米国市場での半導体関連銘柄の下落が東京市場に波及し、株価水準の高い半導体や人工知能（AI）関連銘柄が売られて相場を押し下げた。午前終値は前日終値比1954円72銭安の6万6796円79銭。東証株価指数（TOPIX）は45.74ポイント安の4042.38。前日の米国株式市場で主要な半導体銘柄で構成する