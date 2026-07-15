物価高が続く中、「少しでも食費を抑えたい」と考える人も多いはず。そんな中で話題になっているのが、ディスカウントスーパー「劇安ワンダーランドココトク！」（以下、ココトク！）。2026年6月12日に埼玉県深谷市に1号店がオープンしたばかりの、「安さ」に特化したスーパーです。今回は実際に店舗を訪れ、お弁当やお惣菜、スイーツなどの人気商品を購入。価格だけでなく、「味」や「使い勝手」なども含めてレポートします