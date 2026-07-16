トランプ大統領（４日、ワシントンで）＝飯島啓太撮影読売新聞オンライン

36か国調査で米国の好感度が中国を下回り、国際的な評価が逆転

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ピュー・リサーチ・センターが36か国・地域を対象に好感度調査を実施した
  • 2026年は米国36％・中国46％となり、中国への好感度が米国を逆転した結果に
  • 日本や韓国など9か国では米国が上回り、中国好感度最低は日本だったという
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