【ワシントン共同】米中央軍は15日、イラン港湾の封鎖に反してペルシャ湾の石油積み出し拠点カーグ島に向かおうとしていた石油タンカーにミサイルを発射し、航行不能にしたと発表した。14日の再封鎖実施後、商船への攻撃は初めて。