サイバー攻撃によるニチレイのシステム障害の影響は、外食チェーンから学校給食などにも広がっています。一部店舗で食材が届かなくなっている日本ケンタッキー・フライド・チキンでは、一部の店舗で販売中止の商品が増えるなどしています。横浜市のスーパーでも、16日以降、肉などの納品が遅れる可能性があるということです。店の担当者：来週以降の仕入れがどうなるか、肉に関しては不透明な部分があるので…。また、仙台市では、