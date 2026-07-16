漫画家の倉田真由美氏が16日、Xを更新。15日に行われた野党党首との党首討論における高市早苗首相の発言に対し、私見をつづった。倉田氏は、ニュース系アカウントが参政党神谷宗幣代表の質問に対し、高市首相が答えている切り抜き動画を添付しているポストを引用。その動画で神谷氏は、「20年前には50万人もいなかった外国人の労働者が、たった20年でその5倍の250万人をもうすでに超えています。理由は“人手不足だ”と皆さんおっ