巨人の山口寿一オーナーが16日、東京都内でのオーナー会議に出席して取材に応じ、来季の監督人事について「全く何も決まっていない。そういったことをすべき時期でもないと思っている」と白紙を強調した。今季は阿部慎之助前監督が5月に長女への暴行容疑で逮捕されて辞任。代わって指揮を執り、首位争いを繰り広げる橋上秀樹監督代行の手腕には「あくまでコーチの一人の監督代行として、他のコーチたちとよく話し合いながらチ