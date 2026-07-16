【ワシントン＝坂本幸信】ベッセント米財務長官は１５日、建国２５０年を記念し、トランプ大統領の肖像入りの「１ドル硬貨」の鋳造を始めると自身のＳＮＳで明らかにした。発行枚数などは明示していない。ベッセント氏が公開した硬貨の画像には、トランプ氏の肖像の横に「我々は神を信じる」と刻まれ、周囲に「自由１７７６〜２０２６」と記されている。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）によると、硬貨に金