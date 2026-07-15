「何撮ってんだよ。勝手に撮ってんじゃねーぞ、オイ。オレがクレージーグループのクレージーだよ、オイ」「真剣にやれ！」機動捜査隊50代警部補が30代部下にクレーンゲームでフィギュアを獲得させたワケ暴力団員の男は警視庁新宿署で護送車両まで連れて行かれる際、集まった報道陣を振り返り、こう叫んだ。10代の知人女性の顔をブン殴り、スマホを奪ったとして、警視庁は11日、指定暴力団「稲川会」系傘下組織の組員、大越竜治