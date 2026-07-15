椎名林檎の実兄として知られるミュージシャンの椎名純平がXで、現在はアーティスト、デザイナーとして活躍する篠原ともえへの思いを連投し、注目を浴びている。「きっかけは7月14日のXでした。椎名さんは必要があって自身のプロフィールを検索したところ、AIが“元妻はシンガーソングライターの篠原ともえ”と誤情報を表示しました。これには《ぼく篠原ともえと結婚してたんだ。知らなかったぜ》と驚きの様子。さらに《この件以