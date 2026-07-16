「給付付き税額控除」などを議論する社会保障国民会議で、与野党は、所得に連動する新たな給付制度を2029年度に導入することで合意しました。合意では給付付き税額控除について、当初想定された税額控除の仕組みは含めず、「所得に連動した給付」として、2029年度に導入するとしました。対象になるのは、原則として中低所得の勤労者で、子育て世帯には、子どもの人数に応じて給付を加算するとしています。また、税と社会保険料の負