グーグルは、8月12日（日本時間）に「Google Pixel 11」シリーズの予約購入を開始する。発表会は13日（同）に開催される。 わずか6秒の映像もあわせて公開された。Proモデルらしき外観で、2025年の「Pixel 10 Pro」に近い質感を思わせるもの。メタリックな外装に、Pixelシリーズではおなじみとなったバータイプの背面カメラが披露された。 予約開始は8月12日とされているが、今回の案内に