渡部と鬼越良ちゃん東スポWEB

鬼越・良ちゃん＆渡部建の騒動「過去に何かあった？」と勘ぐる声も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 鬼越トマホーク良ちゃんがアンジャッシュ渡部建を「ゴミ」と罵倒した騒動が話題に
  • 渡部側は関知しない宮地謙典氏の独断オファーが発端だったことが判明しており
  • 渡部のラジオ発言後もポストは削除されず、鬼越のSNS更新も止まったままだ
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