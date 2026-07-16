「ストレスを発散していた」。北海道江別市の大学生集団暴行死事件の裁判で、川村葉音被告の交際相手の少年が被害者に執拗な暴行を加えた理由を語りました。（少年）「自分のストレスを（暴行で）発散していた」事件当時１７歳だった少年が語ったのは、あまりにも身勝手な犯行の動機でした。強盗致死などの罪に問われているのは、当時１８歳の特定少年・川口侑斗被告と、少年です。起訴状などによりますと、２人は２０２４年１０月