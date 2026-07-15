《Write your favorite character! I can imitate their voice!（編集部訳：お気に入りのキャラクターを教えて！そのキャラクターの声を真似できるよ！）》7月15日までに更新されたインスタグラムのストーリーズで、フォロワーにこう呼びかけたのはチャンネル登録者数111万人を誇る人気YouTuber・ガミックス。リクエストで寄せられた人気アニメ『呪術廻戦』の「五条悟」や『NARUTO -ナルト-』の「うちはサスケ」、『鬼滅の刃』の「