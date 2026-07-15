ついに左腕のタトゥーを公開した大野智（45）。個人サロン「さと島」が7月15日にオープンするのに先立ち公開された動画を見ると、半袖のシャツを着た大野の左腕にパステルグリーンのタトゥーが彫られていることがわかる。【写真を見る】ついに公開！手首近くまで伸びた大野智の“パステルタトゥー”。朝まで宴会を楽しんだ大野、ジェシー、堂本剛の姿なども嵐が2020年末に活動休止して以降、大野は表舞台から遠ざかり、沖縄県