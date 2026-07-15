4月にインフルエンサー・加藤神楽との交際を公表したYouTuberのヒカル。Instagramでは、たびたび親しげなツーショット写真を投稿し、交際は順調のようだ。ただ、ヒカルが動画内で加藤の“おねだり”エピソードを明かし、SNSをざわつかせている。発端となったのは、7月13日に投稿した動画「結婚生活20年のカジサックヨメサックに禁断の質問したら暴露合戦が始まりました」。「お笑いコンビ『キングコング』のカジサックこと梶原