千葉県警柏署を出る古川美由紀容疑者＝15日午後6時30分ごろ千葉県柏市の病院で入院していた70代男性の点滴に汚物を混入し、殺害したとされる事件で、殺人の疑いで逮捕された古川美由紀容疑者（51）が「便注入、死ぬか」などとスマートフォンで検索していたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者は当時看護師として勤務しており、県警は関与を裏付ける証拠とみて調べている。逮捕後に容疑を否認している古川容疑者