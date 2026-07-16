富士山周辺で外国人旅行客によるレンタカー事故が急増し、4年前の20倍以上になっています。現場を取材すると、そうした旅行客が事故を起こしやすい場所の特徴も明らかになってきました。人気観光地・富士山の周辺で相次ぐ交通事故。2025年6月には、富士山のふもとと5合目を結ぶ富士スバルラインで観光バスと車が衝突。6人が負傷しました。さらにここ数年、富士山周辺で急増しているのが、外国人観光客のレンタカーによる事故です。