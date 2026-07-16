「死への援助」法案を可決し拍手するフランス国民議会の議員ら＝15日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス国民議会（下院、577議席）は15日、終末期患者に厳格な条件の下で致死量の薬の投与を認める「死への援助」法案を賛成多数で可決した。上下院で長年にわたり議論され、これまで何度も採決してきたが、今回が最終的な可決となり、同法は成立した。今後、違憲性の有無を監視機関、憲法会議が審査する。安楽死や自