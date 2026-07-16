モデル・タレントで、中川翔子さんの『妹分』の安井南さんが7月15日、自身のSNSを更新。自動車免許を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【安井南】中川翔子の『妹分』が取得した運転免許証公開「顔立ちスッキリ」「こんな美人の運転免許証ありますか!?」安井さんは「普通自動車第一種運転免許取れた〜！！」と綴り、自身の免許証の画像を公開。「みなみの助手席には誰が乗ってくれるんだろう？」と記しました。&#16