《誰だよ本人連れてきたの》《ガチで似てる》《解像度高すぎる》《1番適任ほんとにありがとう制作会社》7月12日、8月7日に公開を控えた実写映画『ブルーロック』の公式Xがキャラクタービジュアルを投稿。そこで披露された俳優・窪田正孝（37）演じる「絵心甚八（えごじんぱち）」の写真に大きな注目が集まっている。「本作は、累計発行部数6000万部を超える人気サッカー漫画の実写映画となっています。日本をW杯優勝に導くストライ